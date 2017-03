María, el nombre de las víctimas del psiquiatra acusado

“Todos los psiquiatras hacemos esto, es para saber si fuiste abusada”. Esa habría sido la frase que utilizó el psiquiatra luego de manosear a una de las víctimas en su consultorio.

“Verlo me hizo mal, no quería entrar. Se hizo el pobrecito”, dijo ayer una de las víctimas al salir de la audiencia en la que el hombre de 83 años fue acusado por abuso simple contra tres mujeres.

En su caso, la joven de 25 años acudió a su consultorio luego de que un médico le recomendara asistir a un psiquiatra por problemas de sueño.

“Lo encontré en la cartilla médica y dije: un psiquiatra que entiende a los laburantes”, dijo luego de ver que atendía de noche.

“Tenía a mi bebé de nueve meses y no podía dormir, por eso fui”, apuntó la joven, quien además trabajaba y estudiaba.

“Me dio 20 gotas de clonazepam y unas cuatro pastillas diarias”, indicó, las cuales le provocaban constantes mareos y náuseas. “Llegué a bajar 15 kilos por la medicación y terminé anémica”, recordó.

“Me decía que dejara a mi marido, que me independizara de él, que no lo llevara a la sesión”, sostuvo la joven.

El 16 de julio de 2015, la mujer decidió tomar la recomendación, sin imaginar que se trataba de una maniobra del médico, en quien depositaba su confianza.

“Bajó la persiana y me preguntó si alguna vez había hecho psicoterapia”, contó la mujer que fue la antesala del abuso que, sostuvo, la destruyó.

La joven indicó que el psiquiatra le pidió que se recostara en un diván y se sacara las botas, las cuales no volvió a usar porque le recuerdan el horror de ese día.

El psiquiatra intentó que se relajara, pero como ella estaba en alerta, el profesional se le sentó sobre las piernas para impedir que se resistiera. Un minuto después la manoseó y en cuanto no pudo convencerla de que había malinterpretado la secuencia, la amenazó: “Si vos no contás nada, yo no cuento nada”.

“Le dije que no iba a contar nada e inventé una excusa para irme. Estaba en shock”, concluyó.

El psiquiatra acusado tiene 83 años y les proponía hacer psicoterapia antes del abuso.

“Sentí que no iba a poder salir de ahí”

Una de las víctimas de 49 años recordó que el shock y la desesperación que la invadió en 2014, cuando el psiquiatra a quien acudió por cuarta y última vez, la abusó. “Hablaba de él todo el tiempo y constantemente decía cosas sexuales, me leía poemas que le hacía su novia supuestamente”, detalló la mujer. “Vos confiás en tu médico”, afirmó y describió que aprovechaba cuando ella lloraba para tocarle las manos. “Las sesiones duraban dos horas. Abusó de mí cuando me hizo acostar en el diván”, sostuvo la mujer.

20 mujeres son las víctimas del psiquíatra acusado.

Las denunciantes indicaron que otras víctimas del psiquiatra se contactaron con ellas luego de que se diera a conocer el caso, pero que por miedo aún no radicaron la denuncia.