Mariana Fabbiani tomó recaudos y cuidó a Ciccioli

¿Lo respaldó? Con el tema de la denuncia contra Darthés instalado en todos los medios y en las redes, Mariana Fabbiani decidió utilizar los últimos minutos de El Diario de Mariana para explicar por qué su compañero Martín Ciccioli no estuvo presente: “Uno no sabe bien todavía cuáles son los límites, cómo dirigirnos en determinados temas. A mí me da incomodidad, particularmente. Acá tenemos el caso de Martín Ciccioli, que estos días no ha venido, seguramente lo haga mañana”, comentó.