Tras el distanciamiento, la reina madre de las botineras habría abandonado su lujosa mansión de Marbella (España) para instalarse en el coqueto barrio de Puerto Madero. Allí vive junto a sus mediáticos hijos, Charlotte y Alexander.

Por el momento, se desconoce los motivos por los que Mariana y Claudio Paul habrían decidido terminar con su matrimonio de más de 30 años. Sin embargo, la mediática dejó entrever que la relación estaba desgastada y que tuvieron que afrontar una serie de infidelidades por parte del ex futbolista.

“Me puse cuentas a nombre mío, me pase plata y esas cosas. Hice negocio y él aceptó porque dijo ‘ésta se va, me va a dejar'”, relevó Nannis, asegurando que esa fue la fórmula para que el “Pájaro” no la dejara.

LEÉ MÁS

Tras el debut en MTV, el programa de los Caniggia llega a Telefe