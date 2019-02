Tras confirmar que la propuesta incluye a su actual pareja, Martínez dio detalles de cómo se sintió Camila al recibir ese llamado: “Lo charlamos, y a ella le encanta bailar... pero lo quiero hablar y probar un poco del baile antes”.

Mariano también hizo referencia a los escándalos que suelen pisar la pista del “Bailando” y aclaró: “Soy una persona muy tranquila. No reacciono. Pero no me puse a pensar en ello porque aún no me reuní con el Chato”.

Si bien Mariano era buscado desde hace mucho tiempo por los productores, Camila había sido tenida en cuenta para participar de la edición 2018.

En aquel entonces, el actor no se mostraba muy feliz con la propuesta para la modelo. “A mí no me copa ni me deja de copar, está bien lo que la haga feliz a ella. La que tiene que decidir es Camila, que es la convocada, yo no soy su representante”. También le habían consultaron si iría a alentarla en el caso de que Camila quedara, a lo que Mariano confesó: “No sé, soy muy tímido, no te lo puedo asegurar, no lo sé”.