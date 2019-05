Feliz: Marina está deslumbrada por La producción del ciclo y contenta por el giro que dio su carrera.

Compromiso y exigencia

Marina llegó a postularse en el gran show luego de arañar la posibilidad en 2015 y vivir durante un tiempo en Europa junto a su hijo Mateo y su marido Leandro Marín, ex jugador de Boca y la Asociación Deportiva Centenario.

“En febrero fue la preselección, había una cola de una cuadra, pero yo fui con confianza. Ya me había presentado hace cuatro años: llegué a la última instancia pero no quedé. Sin embargo, este año tenía una buena corazonada. Me hicieron un video y luego me volvieron a llamar. En esa segunda prueba éramos alrededor de 60 chicas y quedamos 11. El principio no lo podía creer porque yo no conocía a nadie del ambiente. En el momento previo sentí nervios, pero en la audición me solté y lo pude disfrutar y sentirme confiada. Eso fue fundamental”, sostuvo al relatar el proceso de selección.

“Adentro del programa me siento muy bien. Si bien son exigentes, el trato es excelente y siempre te hacen sentir cómoda. Son muy contenedores”, dijo sobre la producción del envío. Consultada sobre su día a día en el programa, señaló: “Es la televisión, los horarios se determinan a último momento, dependen de muchas cosas, vamos en vivo o grabamos. Yo tengo que estar a entera disponibilidad de ellos, es así el trabajo y lo sé desde un principio”.

A su vez, Marina destacó la amabilidad y el profesionalismo de Tinelli. Si bien no ha tenido muchas oportunidades de tener una charla, la bailarina contó que en la presentación del ciclo el conductor se acercó a saludar a cada una de las bailarinas. “Cuando se apagan las cámaras, él es así como lo vemos en la tele. Durante el corte se acerca a charlar con el público. Es muy cordial”, cerró.

“Estoy contenta de que me hayan dado la oportunidad, es difícil entrar. Además voy a recorrer el país con Genios y eso me motiva. Espero que vayamos a Neuquén ”. Marina Rosell, Bailarina de showmatch y licenciada en artes escénicas.

Marina, Leandro y su hijo en los festejos por los 114 años de Boca

Sus inicios, Suiza y su vida junto al ex Boca Leandro Marín

Oriunda de Neuquén, Marina creció en el barrio Rincón de Emilio y descubrió su pasión por la danza a los 7 años, cuando una compañera de primaria de la Escuela N° 4 la incentivó para que tome clases de clásica y española en la academia de Mari cel Casares. “Desde el primer día me encantó, estaba muy segura que eso era lo mío”, sostuvo. Y no se equivocó: a los 13 años consiguió hacerse un lugar en el Ballet Neoclásico provincial y más tarde fue becada por la Fundación Julio Bocca para realizar seminarios. Cuando terminó el secundario, se instaló en Buenos Aires y siguió su formación como bailarina, mientras estudiaba la Licenciatura de Artes Escénicas en la Universidad de San Martín.

Luego de recibirse y de convertirse en mamá de Mateo -fruto de su relación con el ex jugador de Boca Leandro Marín-, se instaló en Suiza por un tiempo con su familia. “Teníamos ganas de vivir en Europa y en 2017 Lea consiguió un contrato para jugar en la Primera de Suiza con el Laussane. Yo me fui seis meses después con Mateo porque tenía que recibirme. Estuvimos un tiempo, desafortunadamente el equipo descendió y decidimos volver porque mi hijo empezó este año primer grado y queríamos arraigarnos en un lugar. En el medio vivimos en Londres y yo hice funciones de ballet en Ginebra. Una vez acá, empecé a buscar trabajo de lo mío, audicioné para Showmatch y quedé”, sintetizó Marina.

En cuanto a cómo compatibiliza la vida familiar con su exigente trabajo, señaló: “Por ahora estamos bien porque Lea está libre y puede estar con Mateo. Cuando él consiga club, mi mamá que vive en Neuquén se comprometió a venir a ayudarnos”.

Bossi en el rol de Cristina durante una emisión del 2017.

¿Se viene el reencuentro de Macri y Cristina?

Tras una semana cargada de emoción por el reencuentro de las figuras de Videomatch y Ritmo de la noche en la apertura de Showmatch y el debut de “Genios de la Argentina” desde Santiago del Estero, Marcelo Tinelli regresa este lunes con la presentación de nuevas parejas del “Súper Bailando 2019” y la esperada reunión cumbre entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner que protagonizarán Freddy Villarreal y Martín Bossi.

El segmento humorístico no entró en la primera entrega de la nueva temporada que estuvo marcada por el revival de los recordados sketches de los años 90 en los que participaron Lionel Messi, la China Suárez y Wanda Nara. Según indicó Marcelo Polino en La noche de Mirtha Legrand, Tinelli reservará un espacio en la emisión de este lunes para las imitaciones del actual presidente y la ex mandataria. Tras la ausencia de los humoristas el lunes pasado, algunos deslizaron que hubo enojos. No obstante, Polino descartó esa versión y sostuvo que hoy se dará el encuentro.