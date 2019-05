Mario Teruel anunció que se aleja de Los Nocheros

Horas antes, salió a la luz un audio en el que el mismo Lautaro Teruel reconoce la autoría del hecho que se le imputa pasada: exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal.

Terrible: “Sé que no te gustó lo que hice. Saber que fui un abusador es un bajón”, dijo Lautaro

“Una amiga me escrachó en Face a dos amigos y a mí. Fue una situación muy densa. Hace tres o cuatro años que vengo diciendo ‘tengo que pedirle perdón a esa pendeja’. Fue una pendejada”, le confesó el hijo de Mario a una de sus víctimas que le preguntó por qué cometió el abuso. “No sé, era muy pendejo. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta digamos, y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, ‘que culiao que fui’, eras re pendeja”, respondió él a lo que la ahora adolescente replicó: “Claro, yo tenía 7 o 6 años, ahora tengo 16”. “Yo debí haber tenido 17. Un pelotudo, no saber las consecuencias que te podía traer, capaz que fue tu primera experiencia. No me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil p.... Soy moquero, pero tampoco siento que sea un abusador. saber que sí lo fui, es un bajón”, indicó el violador confeso.