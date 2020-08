Más de 140 días de cuarentena: ¿Qué piensan los neuquinos?

Hace menos de una semana, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en la que explicó la importancia de la cuarentena en el país. “Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. La circulación se ha convertido en el peor enemigo”, aseguró. Sin embargo, los neuquinos creen que la situación del coronavirus en la provincia es distinta a la de los principales focos, como Buenos Aires. De hecho, el propio gobernador, Omar Gutiérrez, admitió que “Neuquén logró algo inédito” , controlando la circulación comunitaria.

"Hay que aprender a convivir con el virus", responden en la calle ante la consulta de LMN. "Yo no creo que tengamos que dejar de cuidarnos, eso no va a cambiar, pero sí se puede ver que podemos controlar la situación", aseguró un hombre de unos 40 años.

Centro neuquino barbijos coronavirus Los neuquinos ya están cansados de la cuarentena Sebastián Fariña Petersen

El miedo al coronavirus se fue transformando en consciencia y ya, en su mayoría, nadie evita transitar las calles, sino que eligen hacerlo con los recaudos necesarios. Si uno camina por el centro de la ciudad, verá barbijos y tapabocas en las personas y, al menos una vez, olerá alcohol en gel u otro sanitizante.

“Nadie habla de dejar de cuidarnos, simplemente entender que tarde o temprano nos vamos a contagiar”, aseguró una mujer que se encontraba en la fila para retirar dinero de un cajero.

Lejos de estar de acuerdo con la extensión de la cuarentena, los neuquinos aseguraron que ya no le encuentran más sentido que la propia paranoia. “Está perfecto cuidarse y tomar los recaudos necesarios, pero ya nos dimos cuenta de que no sirve de nada estar perseguidos”, aseguró un hombre de unos 50 años.

“Sinceramente, me da igual que siga o no siga la cuarentena. Yo tengo que salir a trabajar igual, como le pasa a la gran mayoría y eso no lo puede sacar nada ni nadie”, agregó.

La visión de los adultos mayores

La excusa más frecuente de quienes apoyan el encierro es la necesidad de cuidar a los adultos mayores. Sin embargo, no es algo que convenza a los que forman parte de este rango etario. “No se si nos quieren cuidar o si nos están discriminando”, se quejó Edgardo Herrera, de 85 años.

Por su parte, el hombre aseguró que no está de acuerdo con sostener la cuarentena en la ciudad: “Hay que acostumbrarse a vivir con este virus, así como nos hemos ido acostumbrando, a lo largo de los años, a convivir con otras enfermedades que nos han tocado transitar”.

Con barbijo y algo cansado de la estigmatización que reciben los adultos mayores en torno al coronavirus, aseguró: “Si seguimos así va a terminar cerrando todo en la ciudad. No solo los restaurantes, sino también los hoteles, los cines y los museos”.

“El problema no es la cuarentena en sí, sino que estuvo mal administrada desde un principio. No puede ser que llevemos más de medio año y estemos peor que al comienzo. Evidentemente se estuvieron haciendo las cosas mal”, aseguró Isidora, una mujer de 74 años que circulaba por el centro de la ciudad.

Los jóvenes ya están hartos

Por otro lado, los más jóvenes de la ciudad ya perdieron todo tipo de esperanza en el aislamiento. Si bien no tuvieron un gran desarrollo a la hora de responder los interrogantes, se pudieron oír frases como: “Estoy harta”, “Parece que va a ser eterna”, “Ya no tiene sentido”.

En la última conferencia, el presidente aseguró que no solo Buenos Aires corre riesgo por el virus, que aún no tiene cura, sino que las demás provincias también. Además, lanzó: “No estamos discutiendo cuán libre somos o qué tan presos estamos de la pandemia. Estamos discutiendo el único modo que tenemos para sobrevivir a este virus”. Sin embargo, en las calles de Neuquén ya no cree en el aislamiento como la solución a la pandemia.

Desde el Gobierno Nacional, aseguran que Argentina tiene una de las tasas de mortalidad más bajas de América Latina y que eso se debe a la administración de la cuarentena.

Cuidarse y entregarse a que “tarde o temprano todo el mundo se va a contagiar”, es la respuesta más común entre los consultados. Desde el gobierno provincial insisten en la necesidad de mantener la distancia social, usar el tapabocas, higiniezarse las manos y no compartir momentos en espacios cerrados con otras personas.

