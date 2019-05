Además, hubo reuniones entre emprendedores e inversores y grandes empresas para hacer sinergias de negocio. En el escenario principal estuvieron Julian Gurfinkiel, fundador de Turismocity, quien habló de la importancia para los emprendedores de tener un buen timing, tanto para pivotear su negocio como para aprovechar el contexto para posicionar la compañía.

Además, Martín Castelli, presidente de BSG (Todomoda e Isadora), hizo un recorrido por la historia de esta compañía argentina que es la tercera empresa de accesorios más grande del mundo, cuenta con más de 800 tiendas propias y tiene presencia en Argentina y la región.

Desde Silicon Valley, Marvin Liao, partner de 500 startups, dio más de 10 claves que los emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de ponerle precio a su producto/servicio y generar posicionamiento.

Por su parte, Agustina Fainguersch, co fundadora y CEO de Wolox, una empresa argentina que ayuda a las grandes compañías a transformarse digitalmente, repasó su historia emprendedora y contó cómo llegó a Silicon Valley, con tan solo 27 años.

Durante la tarde, Eli Beer, fundador y Presidente de United Hatzalah, contó cómo desarrolló la empresa israelí que ofrece servicio médico de emergencia voluntario.

Otra de las actividades destacadas fue un espacio para mujeres emprendedoras en el que seis mujeres contaron cómo llegaron a transformarse en sus propias jefas y cómo están generando impacto cada una desde su lugar.

Y por último, Mauricio Macri, asistió al evento dialogó frente a toda la audiencia con Guibert Englebienne, presidente de Endeavor Argentina y co fundador de Endeavor. "Me siento emprendedor, me identifico mucho con su convicción", dijo el presidente.