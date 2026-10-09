¿Una obra de Miguel Ángel en Argentina? El misterio de una escultura que una familia guarda hace generaciones

La figura mide 30,5 centímetros y nuevos estudios buscan esclarecer su origen. Si se confirma la atribución, podría valer US$450 millones.

Detalle del rostro de San Juan Bautista niño en la escultura tallada en alabastro yesoso (Foto: TN)

Una familia argentina conserva una escultura que podría ser una obra de Miguel Ángel y alcanzar un valor de US$450 millones. De acuerdo a lo que se puede saber, pasó de una generación a otra sin que pudiera establecerse su origen.

Conocida como Il Giovannino, la figura mide 30,5 centímetros y está tallada en alabastro yesoso. Representa a San Juan Bautista niño.

La familia argentina mantiene su identidad en reserva después de una investigación judicial con allanamientos .

La hipótesis sobre su autoría fue desarrollada en los años 90 por Ángel Osvaldo Nessi, historiador del arte y exdirector del Museo de Bellas Artes de La Plata.

Una nueva revisión de los antecedentes busca determinar qué pruebas faltan para resolver la atribución. Los análisis hechos hasta ahora confirmaron el material, pero no quién hizo la talla.

La escultura que estuvo en el centro de una causa judicial

En 1995, una denuncia de la Policía Federal sobre un supuesto contrabando de arte dio origen a una causa a cargo del juez en lo Penal Económico Julio Cruciani. El 3 de mayo se allanaron la vivienda familiar y la de un vecino, sin encontrar la pieza.

La pieza de 30,5 centímetros está en manos de una familia argentina desde hace generaciones (Foto: minutouno)

Dos profesores de la Universidad de Buenos Aires fueron consultados, pero solo recibieron fotografías y no pudieron determinar su autoría. El expediente se archivó el 23 de mayo, a pedido de la fiscalía, porque los hechos denunciados no constituían delito.

La reconstrucción de su historia también tiene vacíos. La tradición familiar permite seguir la posesión de la escultura en generaciones recientes, aunque falta una cadena documental que conecte esa historia con la Florencia del siglo XV.

Qué aportan los estudios y qué falta comprobar

En 1998, el investigador Aurelio Álvarez Pérez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, identificó el material como alabastro yesoso. Un informe de 2026 del instituto Geociencias Barcelona, firmado por Josep Oriol Oms Llobet, ratificó ese resultado con otras técnicas de análisis.

La coincidencia entre ambos estudios precisa la composición de la piedra. Pero ninguno establece la antigüedad de la talla ni demuestra que Miguel Ángel la esculpiera: conocer el material no alcanza para identificar a su autor.

La investigación de Pablo Semmartin, que retoma el trabajo de Nessi, compara la figura con obras juveniles del artista. También propone estudiar las huellas de herramientas y otros materiales presentes en la escultura para distinguir posibles agregados o restauraciones.

Il Giovannino, la escultura que podría ser una obra de Miguel Ángel (Foto: TN)

La hipótesis argentina se suma a un debate con otros candidatos. El Museo del Prado exhibió en 2015 el San Juan Bautista niño de Úbeda, en España, como una obra juvenil de Miguel Ángel, realizada hacia 1495 o 1496. Esa escultura fue restaurada en Florencia después de los graves daños que sufrió en 1936.

De dónde surge la estimación de US$450 millones

El valor que se menciona depende de una atribución confirmada por especialistas. La cifra toma como referencia al Salvator Mundi, la pintura atribuida a Leonardo da Vinci que se vendió en Nueva York en 2017.

La subasta de Christie’s alcanzó los US$450,3 millones, incluidas las comisiones, después de 19 minutos de pujas. El precio de martillo fue de US$400 millones y la operación estableció un récord para una obra de arte vendida en una subasta.

Ese antecedente sirve como comparación, aunque no determina cuánto pagaría un comprador por Il Giovannino. La escultura conserva una autoría pendiente y el monto difundido sigue siendo una posibilidad, sujeta al resultado de los estudios.