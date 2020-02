Más de 65 autos por minuto en las rutas por el feriado

De acuerdo con la información brindada por Alarcón, el mayor embotellamiento de vehículos fue de 9 kilómetros desde Arroyito hasta el control policial en la Ruta Nacional 237, por donde ayer pasaban unos 65 vehículos por minuto a las 18:15. Ya a las 20 lo hacían unos 32 en ese mismo lapso.

En la Ruta Nacional 22, a las 18:15, circulaban unos 50 vehículos que venían desde Cutral Co, por otra ruta a la cordillera. "Por suerte no hemos tenido incidentes, salvo algunos conductores que no entienden y quieren buscar caminos alternativos para no esperar, pero que fueron multados", añadió el director de Tránsito de la Policía. El tramo más complejo para circular eran los 9 kilómetros desde Arroyito hasta la báscula. Hubo una demora de más de una hora, por lo que los controles se hicieron muy estrictos.

