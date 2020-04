La Anses informó también que abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados en la primera inscripción, aunque con las casi 8 millones de personas que recibirán el aporte estatal se duplicó la previsión inicial del Gobierno. Aquellos que podrán calificar nuevamente deberán inscribirse, de la misma manera, a partir del próximo 22 de abril. Es, sobre todo, para quienes hayan cambiado su situación laboral o familiar y no esas modificaciones no hayan impactado en el ente.

resultados beneficiarios IFE Anses.jpg

"El 22 de abril se abrirá una nueva instancia de inscripción", sostuvo Vanoli este lunes en el anuncio realizado. Además, se refirió a aquellas personas que no tienen medios para percibir el beneficio: "Vamos a buscar alternativas para los que no tienen cuentas bancarias".

En qué casos se califica para el IFE

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de diez mil pesos anunciado por el gobierno nacional, como parte de las medidas para hacer frente a la crisis económica por la pandemia del coronavirus, se cobrará por única vez en abril, aunque podría ser prorrogado en caso de ser necesario.

Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben cumplir dos requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y tener entre 18 y 65 años de edad.

