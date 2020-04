Alberto Fernández respecto al fin del aislamiento: "Nadie tiene esa fecha"

A la hora de ser consultado acerca de la actividad económica y de intentar reactivar ciertos sectores, comentó: "Efectivamente, a muchos se les complica el negocio, pero abrir una fábrica en este contexto de qué sirve si se enferman todos los operarios".

Promediando el reportaje, el Presidente habló respecto a la polémica que se produjo con Chile, después que el Gobierno trasandino le respondiera por los datos que divulgó el viernes pasado en la exposición en Olivos. "Sé que Chile tiene un ritmo testeo mayor, nosotros estamos haciendo una cantidad de testeos aceptables, que avala la OMS. Podemos discutir eso, pero no podemos discutir la cantidad de muertos que hay y en ese sentido lo nuestro está funcionando. No quise hablar mal de nadie", comentó.

También fue consultado acerca de su salud y de cómo sobrelleva las consecuencias de la pandemia en el país. "Se preocupan mucho por mi salud. Acá, solamente, ingresan los ministros a quienes revisan antes de entrar. Yo también tengo cuidado. Duermo y descanso lo necesario. Estoy bien", sostuvo.

Acerca de cuáles son las estrategias que aplica y qué se basa, además de escuchar al grupo de expertos que lo asesora, dijo: "Lo que mas hago es ver lo que sucede en países más parecidos al nuestro, no tanto a los asiáticos, que tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra".

También fue consultado sobre el rol de los legisladores y si es necesario que funcione plenamente. "El Congreso está cerrado porque sesionar es un problema, pero relativamente no funciona porque muchas comisiones se reúnen de manera virtual", opinó. Instantes después le volvieron a consultar sobre la polémica que se desató en los últimos días, sobre el sueldo de los políticos. En ese sentido, mantuvo su postura y comentó: "La política es un acto de servicio enorme. No recibimos ningún otro ingreso (por él y su Gabinete), no tenemos empresas offshore. No le voy a pedir a ninguno de mis ministros que se baje el sueldo cuando trabaja de 7 de la mañana a la 1 de la madrugada".

telefe on Twitter Ahora @alferdez en #JuntosPodemosLograrlo da su opinión sobre el pedido de rebaja de sueldos de funcionarios: "Detrás de eso hay un trabajo en contra de la política" Miralo en https://t.co/dNQfV5BzfF y Mi Telefe pic.twitter.com/9PbspvPxCA — telefe (@telefe) April 13, 2020 Twitter">

También mencionó al problema de los varados en el extranjero: "Seguiremos trayendo argentina en la medida que podamos. Tenemos gente en Perú, por ejemplo, pero nos cuesta mucho sacarlos de ahí porque Perú cerró todos los aeropuertos. Hay una condición que los que entren no nos contaminen. Todo esto es un operativo inmenso y lo vamos a seguir haciendo".

"Quiero que todos entiendan es que lo queremos cuando esta cuestión concluya es que las empresas estén de pie, por eso vamos a ayudar a todos. El Estado tiene que estar más presente que nunca. Estoy preocupado por todos. No es ético dejar a cada argentino a su suerte", resaltó cuando fue consultado acerca de si se planea una nueva batería de medidas económicas para paliar la crisis.

Y acerca de los conflictos surgidos por las empresas que despidieron trabajadores, comentó: "Para mi es un tema superado, hasta con Techint. No voy a hacer de esto un tema. No creo que los empresarios argentinos sean miserables, yo veo como ayudan a que salgamos de este problema".

También mencionó el proyecto de ley que baraja el oficialismo en el Congreso para gravar las grandes riquezas del país por única ves y desmintió que fuera a afectar a la clase media. "Muy difícil es pedirle al Estado que haga todo, pero no darle los recursos para que lo haga. Me parece que buscar una solución a eso no está mal. ¿Cuál va a ser? La está debatiendo Diputados. Algo que me preocupa es la cantidad de información falsa que circula. Sería muy bueno encontrar quiénes son, porque la verdad que no están ayudando a los argentinos", relató.

telefe on Twitter Ahora @alferdez en #JuntosPodemosLograrlo habla sobre un hipotético impuesto a las grandes fortunas Miralo en https://t.co/dNQfV5BzfF y Mi Telefe pic.twitter.com/Rb5IgRQ048 — telefe (@telefe) April 13, 2020

Al final, el conductor Santiago del Moto le pidió a Alberto Fernández que diera un mensaje a la población. "Tenemos que estar más juntos que nunca. Y espero que el mundo que venga después del coronavirus no sea más justo. Nadie se salva solo. Estamos logrando todos cuidando que esto no prospere", concluyó.

telefe on Twitter Así se despidió @alferdez después de una entrevista exclusiva en #JuntosPodemosLograrlo❤: "Espero que venga un mundo más solidario". pic.twitter.com/sMdJ5c7i1y — telefe (@telefe) April 13, 2020

LEÉ MÁS

El crucero de argentinos que se convirtió en pesadilla: murió un pasajero de 83

Coronavirus: la cantidad de infectados en el país ya es de 2208

Alberto Fernández: "Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos"