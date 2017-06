Más espinas que Rosas para Los Pumas en Santa Fe

El conjunto argentino marcó tres tries, mediante Joaquín Tuculet, Pablo Matera y Emiliano Boffelli, pero nuevamente -como ocurrió en el primer partido- el apertura George Ford fue determinante con sus patadas al marcar dos penales, un try y tres conversiones para los ingleses.

En el partido disputado la semana pasada en San Juan, los ingleses se habían impuesto por 38-34, y ahora Los Pumas terminarán la ‘ventana’ internacional de junio enfrentando a Georgia, el próximo sábado en San Salvador de Jujuy.

Argentina e Inglaterra integran el grupo C del Mundial de Rugby Japón 2019 junto con Francia, el representante de la zona África 1 y el ganador del repechaje.

Si bien Los Pumas tuvieron una actitud ofensiva desde el inicio, Inglaterra trajo en su gira un equipo compacto y que sabe lo que pretende.

A los 5 minutos y tras una buena penetración de los fowards, los de la Rosa apoyaron el primer try bajo la hache. El impacto pareció no desanimarlo al conjunto dirigido por Daniel Hourcade, ya que a los 8 Tuculet se jugó en el uno contra uno y marcó un try muy festejado. Luego llegó un duelo de penales entre el inglés Ford y el tucumano Nicolás Sánchez.

Ya en la segunda parte, los errores en el manejo del balón le jugaron en contra a Los Pumas, y a eso se le debió sumar que Inglaterra estuvo muy preciso, en especial en la defensa y en las posiciones móviles.

Si bien el ingreso de Matías Moroni y Gonzalo Bertranou, que casi marca un try, le dieron un poco de empuje en el final a los argentinos, los ingleses mostraron una defensa férrea y se quedaron con el segundo test-match.

“Aprovecharon y concretaron”

Daniel Hourcade sostuvo que “ellos aprovecharon todo y concretaron todo”. “Nosotros tuvimos opciones de try, pero si no le das velocidad al juego, no podés quebrar estas defensas”, dijo, y agregó: “Hay que seguir. Si hay cosas que cambiar, las vamos a evaluar”.