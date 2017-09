Más que Peque, es gigante

“Estoy disfrutando el momento, nunca me imaginé llegar hasta acá. Creo que tuve mi mejor partido. Hice todo bien, él es un gran servidor, pero hay que seguir mejorando para el próximo partido”, dijo el argentino al término del encuentro. Ahora, en la instancia de los ocho mejores, el Peque se medirá mañana con el español Pablo Carreño Busta, que le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 7-6, 7-6 y 7-6.

A pesar de la alegría por el triunfo, el bonaerense se mostró preocupado por un fuerte dolor en el aductor derecho que inclusive motivó el ingreso de su médico durante el partido con Pouille. “Los primeros games me dolía mucho la pierna, me dieron un calmante y con la cinta en la pierna me ayudaron para terminar el partido”, explicó el tenista.

El turno de la Torre

El otro argentino que sigue en el US Open, Juan Martín del Potro, jugará hoy, a las 16:10, frente a Dominic Thiem por el pase a los cuartos de final. Además, Rafael Nadal abrirá la jornada a las 13:15 ante Aleksandr Dolgopólov, y Roger Federer, alrededor de las 20, se medirá con Philipp Kohlschreiber.