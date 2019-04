Acerca de la decepcionante actuación argentina en Rusia 2018, el ex futbolista del Barcelona sostuvo: "Es clarísimo que no hemos estado a la altura. El otro día lo escuché a Lucas (Biglia) que dijo que nos sobró un Mundial. Los hechos están ahí. Algunos no estábamos en el nivel que requería la Selección. El tema es quién lo estaba o cómo sabés antes de un Mundial quién lo está".