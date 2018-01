"Después de un acuerdo con el FC Barcelona y el jugador, se acordó que el argentino Javier Mascherano se una de manera inmediata al Hebei China Fortune Football Club", indicó su nuevo equipo, sin precisar el coste de la operación.

El Barça había anunciado el martes la marcha de su jugador de 33 años, después de siete años y medio en el equipo. Este miércoles, el club catalán confirmó el acuerdo con el Hebei chino.

"El FC Barcelona y el Hebei China Fortune han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador Javier Mascherano al club chino a partir del próximo día 26 de enero", señaló.

En el Hebei, el argentino llevará el número 14 y compartirá equipo con otro argentino, Ezequiel Lavezzi. Estará entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, exentrenador de Real Madrid y Mánchester City.

El acuerdo entre Barcelona y Hebei había sido avanzado en diciembre por el diario deportivo catalán Sport, que estimaba el pase en 10 millones de euros (12,2 millones de dólares). El periódico precisaba entonces que la operación estaba pendiente de que el club azulgrana pudiera recuperar al lesionado Samuel Umtiti, que reapareció el domingo, o se produjera la llegada de otro defensa, condición que también se ha cumplido con el fichaje del colombiano Yerry Mina.

Mascherano llegó al Barcelona procedente del Liverpool en 2010 y desde entonces ha ganado 18 trofeos con los azulgranas, incluidos cuatro títulos de Liga, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

"Llegué acá para cumplir un sueño y es hora despertar. El sueño terminó, duró más de lo que yo hubiera pensado, llegó el momento de decir adiós y, hacerlo con este cariño, es lo mejor que te puede pasar", afirmó Mascherano, al borde de la lágrimas, en su despedida oficial del Barcelona en un acto en el Camp Nou.

"Me siento un privilegiado; que te valore la gente que trabaja día a día con vos es el mejor regalo. El afortunado fui yo", añadió emocionado el internacional argentino, después de que sus compañeros se rindieran ante él y le dieran las gracias por todo lo compartido.

A sus 33 años y con 18 títulos con el Barcelona en su currículum, Mascherano abandona el club catalán para incorporarse al Hebei China Fortune porque, según dijo, ya no tiene fuerzas para seguir compitiendo por un puesto que cada vez le costaba más ganar.

"Tanto tiempo en un lugar como éste desgasta muchísimo y ya no tenía la misma fuerza para seguir peleando por un lugar", confesó el zaguero argentino, quien perdió protagonismo en el equipo desde la llegada de Ernesto Valverde al banco esta temporada.

"A veces, es necesario resetearse para empezar de nuevo. Es un orgullo terminar en el fútbol de elite en el Barcelona y ahora voy a buscar la ilusión desde otros lugares", continuó el hombre que durante siete temporadas fue un fijo en el centro de la defensa azulgrana para Josep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino y Luis Enrique.

"El Jefecito" no tuvo ningún reproche, sin embargo, para Valverde, también presente en el acto. Sí palabras de agradecimiento para el técnico español por haber comprendido su nueva situación y haber aceptado su adiós a media campaña, con todos los títulos por disputar y cuando el Barcelona tiene ya media Liga en el bolsillo.

"Hoy es un día muy especial, lleno de sentimientos encontrados. Estamos contentos por ti, Masche, porque vas a iniciar un nuevo reto, pero también sentimos tristeza por perder a un jugador y a una persona como tú", afirmó Josep Maria Bartomeu.

"Eres una referencia en el Camp Nou, para los socios y en el vestuario porque eres una persona de entrega, compromiso y de autoexigencia", añadió el presidente del Barcelona, tras alabar su capacidad de para escoger el momento de abandonar el club y abrirle la puerta para regrese, como entrenador, cuando se retire definitivamente.

"Siempre dije que cuando no estuviese a la altura de este club, no hacía falta dejar pasar el tiempo", dijo Mascherano. "Traté de no perjudicar al equipo. Llegó un momento en el que tenía que pensar en mí y en mi felicidad y no perjudicar a nadie", continuó el cuarto extranjero que más partidos (334) disputó en el Barcelona tras Messi, el holandés Cocu y el brasileño Dani Alves.