Massa será precandidato y no descarta aliarse a los K

Con un muy duro discurso contra el Gobierno, Massa insistió en la necesidad de “construir una mayoría opositora” porque “hay una mayoría que desaprueba esta gestión. Hay una enorme mayoría que está esperando una alternativa, que está esperando otro presidente”, sentenció. Y allí envió un mensaje que puede tener como destinatario al kirchnerismo: “Yo estoy para liderar si me toca liderar pero también estoy para empujar, el carro desde donde sea”. Sobre su posible acercamiento al kirchnerismo, lanzó que “hablan de rumores y especulaciones. Todo el tiempo veo que me buscan trabajo”. E insistió: “No necesito de un cargo público para expresar mis ideas ni para vivir mi vida”.

Mientras Massa explicaba sus próximos pasos de estrategia electoral, Juan Manuel Urtubey (su socio en Alternativa Federal), se aprestaba a recibir al Presidente en Salta. Con todo, Macri y Urtubey saben que es muy difícil un acuerdo político entre Cambiemos y Alternativa Federal. El tigrense lanzó duras críticas al Gobierno de Mauricio Macri. “Se pretende tapar todo el tiempo con marketing la realidad. Hay que terminar de una vez con el negocio de la grieta, con el divide y reinarás. Hay que terminar con la idea de que se sostiene el poder dividiendo”, cuestionó.

“El Gobierno es incapaz de ver el dolor y el sufrimiento que está causando, y estamos frente a un gobierno irresponsable, que está hipotecando el futuro de todos los argentinos con una deuda impagable que ya supera los u$s 187 mil millones; un gobierno terco y soberbio, que a pesar de las señales, de la contundencia de los datos, del clima social, no es capaz de reconocer sus errores ni hace autocrítica. Lo peor de todo es que nos sigue diciendo que no hay otro camino”, destacó Massa en su discurso.

9% promedio de intención de voto a su candidatura

Como todos los que apostaron a romper la polarización de cara a la presidencial, Massa no lo consigue. Figura tercero o cuarto en casi todos los sondeos, con números que van de 3,1% a 16,5%.