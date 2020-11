Masterchef: Dolli Irigoyen reveló cuál es su favorito

A días de terminar el reemplazo de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity, Dolli Irigoyen confesó qué le incomoda ocupar el rol de "villana" en el reality y reveló cuál es su participante favorito. En una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, la jurado del certamen gastronómico destacó que todos los concursantes "están experimentando algo nuevo sin ser grandes cocineros y son muy graciosos”. No obstante, Dolli criticó que siempre vayan “por lo seguro” y, en ese marco, expresó su deseo de que haya participantes "que cocinen un poco más, para mostrar algo más de cocina”.

A la hora de hablar de Sofía Pachano, Dolli Irigoyen no pudo disimular el cariño que siente por ella. “Pachanita es una cosa amorosa, pero siempre quiere dar más y a veces no es bueno. Por eso le decía: ‘Concentrate en una’. Ella hizo la escuela de gastronomía, sabe cocinar. Pero sin haber probado un plato, como los famosos churros que hicieron los Petersen, ponerte a hacerlo en un programa de TV no es fácil”, comentó.

Acto seguido, elogió a Claudia Villafañe al advertir que “es una persona que escucha". "Si tiene una receta, la sigue y la hace a la perfección. Es muy rigurosa. Capaz no tiene una actitud de paladar muy grande, pero sabe cocinar”, aseguró.

Sobre el Turco García, con quien tiene divertidos ida y vuelta frente a las cámaras, expresó: “Escucha y sigue los consejos. Le tirás cualquiera y la agarra. Siempre digo que es mi pollo. Me parece que le pone una pasión... Al principio nada, pero ahora se quiere quedar. Entonces, si bien consulta o de arriba le tiran una idea, sigue la receta cuando se la dan. Un ejemplo es la torre de profiteroles. Es muy gracioso. No sé cuánto tiempo se va a quedar”.

Turco García sobre Dolli Irigoyen: "Es peor que Germán" - MasterChef Argentina

Sin embargo, al ser consultada sobre a quién veía como ganador, Dolli evitó jugársela. “Hay muchos con pasta de ganador y me imagino que el voto del público va a seguir”, contestó.

Dolli también reflexionó sobre su actuación en la competencia gastronómica. “Cuando me veo tan seria, tan enojada, me quiero morir, pero digo: ‘Ya está’”, dijo, y agregó que antes de sumarse al plantel del jurado habló con Germán Martitegui, quien le aconsejó que no se dejara seducir por los concursantes.

Santiago Del Moro comparó a Dolli Irigoyen con Germán Martitegui - MasterChef Argentina 2020

"Es una muy linda experiencia, fue muy lindo participar. Me divertí mucho”, dijo Dolli, que ya dejó de grabar. “Mientras hacés MasterChef no podés hacer nada más. Es muy cansador. No te podés sentar jamás. Es un programa que está muy cuidado, con muchas cámaras y muchos productores. Los productos del mercado son extraordinarios”, agregó sobre el final de la nota.