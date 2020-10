MasterChef: Donato hizo llorar a Sofía Pachano

Sofía optó por contar con la colaboración de Betular, el maestro pastelero de MasterChef, y preparó un postre al que llamó "Base de cookies, con chips de chocolate, crema batida y ganache de dulce de leche con chocolate". “No se si me va a llevar al balcón, pero amor le puse”, dijo al momento de presentarlo para su degustación.

Sofía Pachano rompió las reglas y no la perdonaron - MasterChef Argentina 2020

Lo cierto es que el primero en probar la pizza dulce de Pachano fue el propio Betular y Pachano le confesó que había optado por utilizar una base de cookies en lugar de la masa tradicional de pizza. Pero, tomándose de esto, a su tiempo Martitegui le dijo a modo de reproche: “Es una galletita gigante”. Para finalizar llegó el turno de Donato De Santis. “¿Por qué creés que hacemos el esfuerzo de tener acá a un campeón del mundo de la pizza, para que muestre y diga alguna cosa, si después hacés una galletita o una galletota?”, le preguntó serio a la participante, y continuó: “La tarea era hacer una pizza con variantes y esto no tiene nada de pizza”.

“Dijeron que se podía hacer otra preparación de base”, se defendió Pachano, pero Martitegui, el jurado más exigente de MasterChef, le aclaró: “Yo dije que podían agregarle a la masa lo que quisieran, como chips de chocolate. Pero el corazón de la prueba era una pizza”. Y al escucharlo, Sofía empezó a hacer puchero, segura de que el hecho de haber entendido mal la consigna le iba a jugar en contra. “Es un postre rico, bien hecho. Pero no tiene la variante de la pizza. Disculpá”, le indicó Donato. Al escuchar sus palabras, Sofía se angustió. Y Betular intentó rescatar lo positivo de su plato. “A mí me gusta. Entiendo el chiste de jugar y yo también a veces lo hago, esto de que parezca visualmente una pizza y cuando lo probás sea otra cosa”, le dijo.

CVRLI7OFLBB47KEDMHHME5BVL4.jpg

Cada vez más enojado, Donato se cruzó con su colega y se despachó con todo: “No sé por qué siguen defendiendo lo indefendible. Esto, para mí, es indefendible. No es la tarea de hoy. Perdón, chicos, pero no es la tarea de hoy”, dijo implacable. Y Pachano, aunque hizo su mejor esfuerzo, no pudo contener el llanto.

Para finalizar intervino el conductor de MasterChef, Santiago del Moro, quien le preguntó a la hija de Aníbal Pachano: “¿Por qué llorás? ¿Te frustraste? ¿Es enojo?”, y ella respondió: “No, a veces me hacen mal las formas, nada más”. Entonces Donato volvió a intervenir: “¿Te hacen mal mis formas?”. “Te veo enojado y te quiero complacer, no me gusta, me frustro. Tengo muy poca tolerancia a la frustración”, le contestó ella con la cara bañada en lágrimas.