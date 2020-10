¿Amor en MasterChef? Xipolitakis le tiró onda y Martitegui pidió ayuda

Cuando el jurado Germán Martitegui se acercó a la estación de Xipolitakis, ella le preguntó seductoramente, “¿Cuál es la magia del puchero para vos, vos que sos experto en pucheros?”, dejando sin palabras al jurado.

Xipolitakis encaró a Martitegui y el jurado no supo qué hacer - Masterchef Argentina 2020

Recordemos que programas atrás Vicky ya se le había declarado al más serio y exigente de los jurados y otra vez la vedette volvió a la carga, flechadísima por el chef, que tuvo que pedir en broma a la producción que dejen de grabar.

Ante la incómoda situación, Martitegui le pregunto a la Griega por qué siempre le da vuelta la situación, a lo que Xipolitakis le respondió: “Porque sos el que sabe”. “Bueno, un día si querés te cuento, pero ahora no es el momento”, le dijo Martitegui.

Programa 14 (22-10-2020) - Masterchef Argentina 2020

Pero el juego de seducción no terminó ahí y Xipolitakis, ni lerda ni perezosa, le preguntó a Martitegui: “¿Vos me estás invitando a salir?”, a lo que él respondió: “Dije algún día nos juntamos a hablar de puchero”. Entonces la concursante lo apuró y expresó: “Yo estoy sola, estoy soltera, ¿Vos también?”. Fue allí cuando el jurado de MasterChef no pudo sostener más la situación y lanzó un pedido de auxilio a la producción: “¡Corten, chicos!”. “¿Germán me está tirando tiros o a mí me parece?”, se preguntó la Griega en una entrevista a cámara y cerró diciendo: "Tiene unos ojos azules muy lindos. Me parece que los miré”, en el momento más divertido del ciclo.