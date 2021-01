Masterchef: el gesto de Leti Siciliani que emocionó hasta al jurado

Claudia Villafañe, El Polaco y Belu Lucius, lograron superar la gala de eliminación a pesar de que sus preparaciones no fueron bien recibidas por los chef, y así Leticia Siciliani y Analía Franchín llegaron mano a mano a la definición y allí ocurrió lo inesperado.

Sus platos fueron fuertemente criticados por el jurado. La primera no logró un menú aceptable. "Los 70 minutos más malgastados desde que empezó la competencia. Es lo peor de Leticia", dijo Martitegui. Mientras que Damian Betular lo definió como "falta de creatividad, de sabor, de todo, pero lo más importante que se trasmite en el sabor es la falta de ganas ”.

En tanto, Franchín no cumplió con la pauta de la prueba y presentó una preparación de urgencia para poder seguir en competencia.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, dijo Martitegui al anunciar la definición del jurado.

Esta resolución es algo inédita en el certamen. "No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más. Que se quede Ana", manifestó Sicialini, a pesar de que su compañera le pidió que piense en ella y no en el resto.

De esta manera, Leti quedó eliminada del certamen por propia decisión y Franchín se sumó a los seis finalistas junto con Xipolitakis, Claudio, Belu, El Polaco y Sofía Pachano.

Ya eliminada del certamen, el jurado le dedicó conmovedoras palabras a la actriz: “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”, le dijo Martitegui.

En tanto, que Damián Betular no pudo ocultar su emoción. "Me encantó acompañarte en todo este camino, sos muy buena onda y me emociona, te veo como a mi hermana". Finalmente, Donato agregó: “Percibo que sos una persona que en la vida toma este tipo de decisiones, tenés este espíritu de sinceridad con vos misma y creo que en este programa aprendiste algo de cocina”.