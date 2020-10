Masterchef: Vicky Xipolitakis bebotea, gana y es la estrella del reality

En ese momento Santiago del Moro preguntó si la devolución hacía referencia a que era difícil obtener ese detalle en la comida, y Martitegui respondió: “Es como que Xipolitakis no para de bebotear todo el día y está todo el tiempo como canchereando y decís ‘bueno, no está haciendo nada’. Está como muy preocupada en ser simpática, en halagar, en muchas cosas que a mí no me importan cuando estoy cocinando. Pensé que perdía seriedad haciendo eso y de repente me encuentro con un plato que está perfecto, muy rico”.

La emoción de Vicky Xipolitakis - MasterChef Argentina 2020

Tras el halago de Martitegui, Vicky se emocionó hasta las lágrimas: “Es un año muy difícil para mí por muchas cosas y venir a Masterchef y que les guste lo que hago y se diviertan conmigo es muy importante para mí. Se lo dedico a mi hijo”.

Tan buena fue la performance de Xipolitakis que el jurado decidió otorgarle la primera medalla de oro al finalizar la emisión. “Muchas gracias, gracias, gracias, gracias. ¡Se puede, se puede, y esta es para mi hijo! ¿Qué me gané?”, dijo Vicky y sorprendió a Del Moro, que le aclaró que gracias a esa medalla obtendrá ‘beneficios’ en las futuras competencias.