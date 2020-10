Tras sus dos primeras galas Masterchef Celebrity fue cuestionado por Jorge Rial por no cumplir con las normas de salubridad impuestas por la pandemia de coronavirus como la distancia social y el uso de barbijos .

Si bien Santiago del Moro, el conductor del ciclo, remarcó que el mismo se graba respetando el protocolo por covid-19, en pantalla se puedo ver que los participantes por momentos no respetan el distanciamiento social, que cocinan sin utilizar tapaboca los platos que luego son probados por el jurado.

Las palabras de Rial dividieron las aguas en las redes. Mientras algunos internautas coincidieron con su observación, otros salieron a criticarlo fuertemente y pusieron bajo a lupa a otros envíos de televisión.

https://twitter.com/rialjorge/status/1313661556861870086 Sería bueno que cocinen con los barbijos puestos. Hablan encima de la comida que después dan a probar. #MasterChefCelebrity — JORGE RIAL (@rialjorge) October 7, 2020

"Tal cual. Y no sólo eso: en ningún programa de cocina televisivo, se cubren el cabello; se tocan la cara y el pelo continuamente, se acomodan continuamente en el oído la "cucaracha" y luego usan las manos para trabajar. Por ej. en Cocineros Argentinos.. Muy desprolijos", "Si vieras GPCocina --hacen absolutamente los mismo-.sin barbijos -sin cubrir el pelo", "NO soy Rialista pero opino lo mismo !!!!! Es obligatorio en los restaurantes usar barbijo !! Y Porque acá no ???", "Pensé lo mismo. Éso que Telefé fue el canal con más contagio de Covid. Sobre todo tratándose de comida", comentaron dos seguidores del periodista.

"No nos olvidemos que el reto empezó con todos los concursantes llevándose la comida a la nariz #veryconfundida con el criterio de protocolo que están manejando en #MasterChefCelebrity", añadió otra integrante de la comunidad tuitera.

"Cuánto protocolo de covid tienen en máster chef, dijo nadie nunca. Solo falta que usen todos el mismo tenedor y estamos", "Si ves Masterchef con mentalidad coronavirus entras en pánico", "Podemos apostar cuanto tarda en salir un caso de coronavirus en un programa TAN necesario como Masterchef Celebrity??", "A MasterChef no le doy más de dos programas sin algún COVID+", "Bueno lo que nos quedo claro con masterchef es que dentro de un mes tenemos a todas estas personas internadas por covid, lo único que le pido al coronavirus es que no se lleve a Boy Olmi porque me voy con él", manifestaron algunos internautas.

"Jorge Rial!!! Sos más lindo callado Papi!! Deja de joder! Y cuídate también en tu programa", "Déjalos ser Jorge...crees que no les toman la temperatura cada vez que van? Es un éxito a como están los rating hoy.. y deja tela para cortar en tu programa y otros", "Una muestra más de lo mercenario que sos. Cuando Ambrosino se fue de Intrusos se abrazaron y besaron como si no hubiera pandemia", "Qué pesado hermano...como te moleste el éxito de los demás. No busques el pelo a el huevo Jorgito", le contestaron sus detractores y fanáticos del certamen culinario.