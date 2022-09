Matías Defederico explotó contra Cinthia Fernández después que no deje ver a sus hijas

Las peleas entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parecen no tener fin. Cuando parecía que las aguas se habían calmado un poco, la modelo le suspendió las visitas al exfutbolista y éste explotó de rabia al enterarse.

“( Cinthia ) me suspendió el régimen de visita ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo”, reclamó Matías en su cuenta de Instagram ante el impedimento de ver a Charis, Bella y Francesca.

Defederico no solo se descargó, sino que también dejó entrever que estaría dispuesto a realizar lo necesario para que esto deje de pasar: “¡Estoy cansado de esta mujer que se la da de buena persona y es la única traba en la vida con mis hijas! No se puede vivir más así, no lo tolero más”.