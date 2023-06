Matías Rojas deja Racing gratis y se va a Corinthians, que le compra el pase

En la temporada actual, Rojas suma ocho goles y una asistencia en 17 partidos disputados. El contrato del paraguayo con la "Academia" culmina el 30 de junio y pese a los esfuerzos realizados por la directiva racinguista el acuerdo de renovación nunca pudo concretarse.

Su influencia en el equipo de Fernando Gago fue decisiva en el último año y medio. Tanto por la calidad como por la cantidad de sus goles y asistencias, fue uno de los pilares de Racing desde comienzos de 2022. Rojas era resistido por algunos hinchas pero a fuerza de rendimiento se ganó el cariño de la gente.

En los últimos partidos, la relación con el público racinguista volvió a quebrarse luego de que las negociaciones entre el presidente, Víctor Blanco, y el agente del jugador no llegaran a buen puerto.

"En enero Matías Rojas pudo haberse ido dejándonos 2 millones de dólares, pero priorizamos lo deportivo. Desde que rechazamos esa oferta, se rompió un poco la relación. No podemos competir con Brasil y no me arrepiento de no haberlo colgado", dijo Blanco hace un par de días a Radio La Red.