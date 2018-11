Misiones. Un ex militar español que tenía pedido de captura internacional por un femicidio cometido en Castellón, fue detenido el sábado por la noche en Posadas por agentes de la delegación Posadas de la Policía Federal. La captura se realizó en cercanías a una parrilla, donde el prófugo iba a cenar. El sospechoso no ofreció resistencia al verse rodeado por varios agentes de civil de la Policía Federal. El ex militar estaba en la lista roja de Interpol a pedido del Juzgado de Violencia Contra la Mujer de Castellón.