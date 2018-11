Mató a su vecina porque una pelota cayó en su patio

Gisela Aguirre, de 33 años, fue trasladada por los vecinos. Ellos mismos la llevaron al hospital José María Cullen pero la víctima de semejante ataque ingresó sin signos vitales. Testigos del episodio señalaron que la agresora, una mujer de 28 años, atacó a su vecina junto con su suegra. La Policía pudo dar con dos cuchillos que serían los que las mujeres utilizaron para matar a la joven madre. A raíz de esto, durante la madrugada de ayer, vecinos enfurecidos por el asesinato incendiaron la casa de las atacantes provocando destrozos totales.

“Vivían trabajando ella y su marido para que le quiten la vida de una manera terrible. Ahora nosotros no queremos más a esta gente en el barrio. Siempre tuvieron problemas con todos, no les gustaba que los chicos jueguen, se quejaban cuando alguien baldeaba. Eran vecinos muy problemáticos. Queremos que se haga justicia porque si no, los vecinos van a hacerlo por mano propia”, contó Vanesa, otra vecina del lugar.

Con respecto a la causa de la muerte, no hay dudas. “Un total de ocho heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Al menos cinco en la zona del tórax, otras en el cuello y en el ojo. Todas heridas de profundidad que le causaron la muerte”, detalló Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen.

La fiscal de turno interviene en el caso que, hasta el momento, tiene una sola detenida. La suegra permanece en libertad.