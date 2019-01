El 26 de diciembre partió junto con su pareja, Day, rumbo a El Bolsón. “Estuvimos dos días ahí y otros dos en Bariloche. Luego volvimos a Centenario para pasar Año Nuevo y ahora estamos en Las Grutas hasta el lunes”, detalló el púgil neuquino.

En relación con los motivos de estos lugares, Mauro afirmó: “La idea era combinar montaña con playa. Teníamos la deuda pendiente de conocer El Bolsón. Muy lindo la verdad. Encantado con el Cajón del Azul. Por suerte nos tocaron días hermosos para caminar. La playa es más que nada por el tema del calor y que te dan ganas de ir al agua en esta época del año”, resumió quien hasta en vacaciones sale a correr.

Hubo un momento de miedo durante las vacaciones para Mauro y Day. “Cuando estábamos en El Bolsón pasamos por un campo y nos quedamos a bañarnos en un arroyo. Antes de irnos, al acercarnos a un árbol, nos empezó a perseguir una nube de tábanos. Nos asustamos mucho. Tuvimos que salir corriendo y cuando subimos en el auto los bichos se estampaban contra los vidrios. Parecía una película de terror”, graficó el Rayo.

Sus grandes “descontroles”, en cuanto a las comidas, están dirigidos a corderos y chivos. “Después de la pelea en España, le metimos cordero. No doy en la balanza a esta altura”, admite con buen humor.

Ni siquiera en tiempos de relax se aleja de su deporte favorito. “Me cuesta mucho dejarlo. Es un modo de vida así que es difícil alejarse del gimnasio o de correr diariamente”. Eso sí, disfruta de Netflix con su pareja a full. Su hobby favorito es tocar la guitarra. Además de pasear a sus perros (Floppy, Calu y Doky).

Mauro Godoy estuvo cerca de ser parte de la velada en donde el 19 de diciembre se enfrentaron Manny Pacquiao y Adrien Broner (victoria para el filipino). “Me habían llamado para pelear aquella noche en Estados Unidos con el púgil local Mario Barrios, pero no lo cerré porque me avisaron 20 días antes y no llegaba. Igual, quedó un buen contacto con esa gente para soñar con pelear, en EE.UU., este año”. Mientras disfruta de sus vacaciones, el Rayo busca cerrar una pelea en marzo, en Chile. “Creo que va a ser un gran 2019”, sentenció.