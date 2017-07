Maxi-debut del León, digno papel de Pacífico

Los dirigidos por Marcos González buscaron desde los primeros minutos tomar la iniciativa ante un nutrido público que se hizo presente en la cancha Elías Moisés Gómez, pero Pacífico lo complicó metiendo presión y generó peligro apostando al contraataque.

En el inicio del partido, el arquero de Pacífico, Nelson Schönberger, tuvo una mala salida que por poco no fue aprovechada por el delantero Leandro Garate, que tuvo mucha movilidad durante todo el encuentro.

La respuesta del Decano no se hizo esperar y, tras un tiro libre de Alex Díaz, conectó de cabeza Octavio Giménez, que obligó al arquero de Rincón, Rodrigo Manera, a realizar un gran esfuerzo para tirarla al córner sobre la línea.

En el minuto 38, Héctor Rueda robó una pelota en la mitad de la cancha y habilitó a Lautaro Escudero; este a su vez abrió para el ingreso de Gay, quien tras un potente remate cruzado puso la apertura del marcador para desatar el festejo de todo el público local.

En el inicio de la segunda etapa, el Decano estuvo cerca de la igualdad en los pies de Franco Crespo, quien tras el pase de Giménez definió por arriba del travesaño. En el minuto 19, el árbitro Javier Obreque omitió un claro penal contra Ricardo López Carrillo, a quien amonestó, y en esa jugada expulsó al técnico del León por la recriminación de la falta.

Rincón buscó estirar la ventaja y lo encontró en posición de gol a Oscar Muñoz, quien remató desde afuera del área, pero el arquero de la visita se lució para sacarla desde el ángulo superior derecho.

El Deportivo volvió a la carga y por poco Garate no convirtió tras un puntazo que obligó nuevamente al arquero de la visita.

Antes del final, se fue expulsado Bruno Urquiza por doble amarilla y, tras el tiro libre ejecutado por Rodrigo Canales, Crespo de cabeza casi lo empata, pero el arquero Manera lo impidió.

El Decano tuvo una más también de tiro libre que fue a buscar hasta el arquero, pero la mala ejecución hizo que la pelota terminara afuera de la cancha para el respiro del León, que se quedó con tres puntos fundamentales en el duelo neuquino. Arrancó con el pie derecho y se ilusiona.

“Conseguimos tres puntos fundamentales, era muy importante empezar ganando en casa. No se jugó como veníamos trabajando, pero con huevo lo sacamos adelante”.Carlos “Ruso” Viedma. Volante de Rincón

“Sabíamos que iba a ser difícil por el rival, por la cancha. Se nos escapa por un error nuestro y tardamos mucho en acomodarnos. El segundo tiempo fue nuestro, pero no se nos dio”.Gabriel Parroni. Delantero de Pacífico

La alegría del nuevo héroe de Rincón

En un partido que se jugó con dientes apretados, apareció la precisión de Maximiliano Gay para destrabar las acciones, poner el 1 a 0 y darle una victoria importantísima a su equipo, justo en su debut por torneos federales.

El volante ofensivo del León venía mostrando sus pergaminos en Lifune y el debut en el plano federal no fue la excepción. A los 38 minutos de una primera mitad ajustada, tomó la pelota tras un pase de Escudero y la cruzó lejos de la estirada de Schonberger para marcar lo que luego sería el 1-0 definitivo.

“Estuvo un poco complicado el partido, pero lo pudimos sacar adelante. Rescato mucho la actitud de todo el equipo que no se desesperó, tuvimos mucho la pelota, fuimos dominadores y aunque no estuvimos finos en el último toque pudimos ganarlo”, evaluó el ex jugador de Argentino Peñarol de Córdoba.

El otro refuerzo que tuvo una buena presentación pese a no haber convertido fue Leandro Garate, con mucha movilidad en la línea de ataque y complicando siempre a la defensa visitante. Similar es el caso del arquero Rodrigo Manera, que tuvo una gran presentación tapando pelotas clave, sobre todo cerca del final del partido, cuando Pacífico asediaba su arco en busca de la igualdad.

2 partidos seguidos de local para Rincón. En la próxima recibirá a Independiente (RC).

Capitán conforme

Por su parte, el capitán del equipo, Héctor Rueda, analizó al igual que muchos de sus compañeros, que no fue el mejor partido del León, pero de todas formas valoró haber dejado la victoria en casa en el debut.

“Son tres puntos importantes, fue un partido duro, trabado, peleado, pero el objetivo era obtener el triunfo y lo pudimos conseguir. Contentos por poder regalarle una victoria a nuestra gente”, lanzó Hety, uno de los más queridos por la hinchada.