Maxi López habló sobre Icardi: "En el fútbol cuando uno erra, paga"

"Hablo poco y eso me juega en contra. Tuve que salir a aclarar la situación porque estaban perjudicando a mis amigos. Eso se hizo de mala fe. La foto la teníamos ella (Wanda Nara) y yo, nadie más. Es algo injusto. Hacía más de 10 años que no hablaba con Messi ni Mascherano", arrancó el delantero de Torino.

Por su parte, el ex River aseguró que el mundo del fútbol excluyó al delantero del Inter de la Selección Argentina por la actitud que tuvo con él y su ex mujer: "Hay un segundo fin por el cual Icardi no está en el combinado albiceleste. El fútbol es celoso cuando un jugador tiene cierta exposición mediática fuera de la cancha. La pelota tiene ciertos códigos y cuando uno erra, paga. En la vida es lo mismo. Me gustaría tener una charla privada con él. Nunca tuve la oportunidad porque se pusieron a los chicos en el medio".

Y agregó: "Yo elegí ser feliz más allá de no tener el contacto fluido que me gustaría tener con mis hijos. Siempre tengo que pasar un filtro para hablar con ellos. Pasar a perder todo me costó al principio, no fue fácil, pero el fútbol me dio una mano en un momento difícil de mi vida. La rehíce y trabajo de lo que siempre soñé".

Maxi López fue consultado por la biografía que el delantero del Inter sacó a la venta y le tiró un palito: "Varias veces me ofrecieron escribir un libro. Imaginate si contara las cosas que me tocaron vivir, pero prefiero tenerlas para mí. Los libros lo tienen que escribir los cracks, los cracks de verdad".