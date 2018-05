"No va a funcionar un solo subte hasta que liberen a los compañeros. Paro hasta que liberen a los compañeros", precisó el sindicalista y aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "es el responsable" de la situación.

"Que libere a todos los compañeros y abra una mesa de negociación", reclamó.

Por su parte, el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Néstor Segovia, lanzó duras declaraciones al ser detenido. "Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias. Larreta te comiste la poronga de presidente Mauricio) Macri", sostuvo.

"No soy un delincuente porque discuto paritarias. Estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros", remarcó.

segovia.jpg Segovia detenido durante la protesta

Embed #URGENTE Reprimen a los trabajadores en la línea H. La policía montó un descomunal operativo e intentan levantar el paro. pic.twitter.com/tsdOAfQlSZ — Infonews (@INFOnews) 22 de mayo de 2018

Los metrodelegados denunciaron que el operativo se cumplió "sin una orden judicial" y que el comisario a cargo les explicó que "el Ministerio de Transporte ordenó sacar a los trabajadores". "Si vienen con orden judicial, ¿quién va a manejar si nos vamos todos?", preguntó en forma retórica Segovia.

En tanto, la empresa Metrovias advirtió en un comunicado de prensa que, de continuar las medidas de fuerza, aplicará "sanciones más severas" de las que realizó hasta el momento con 114 telegramas de suspensión enviados.

Ante la aprehensión, que tuvo lugar en la Estación Las Heras de la Línea H, los metrodelegados aseguraron que extenderán la medida de fuerza. "Vamos a hacer la apertura de molinetes y una conferencia de prensa para anunciar las medidas a seguir", indicó un dirigente sindical en diálogo con la prensa.

Embed

Embed

La medida de fuerza de hoy comenzó a las 0 con la paralización de las tareas de limpieza, taller y mantenimiento y continuó con la interrupción del servicio desde las 5.30 en las líneas E y H y el Premetro.