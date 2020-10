Máximo contra Macri: "Hizo un desastre y quiere dar clases"

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró este sábado que el ex presidente Mauricio "Macri no tuvo responsabilidad como Presidente, menos la va a tener como oposición". Al referirse a las declaraciones del líder del PRO de los últimos días, Máximo Kirchner consideró que "la reaparición de Macri no es ni buena ni mala noticia".