"Yo no voy a Kazajstán, ya se lo comuniqué al capitán y le dí los motivos", remarcó Mayer tras el partido que le ganó al francés Richard Gasquet (3-6, 6-2, 6-4 y 6-3) y avanzó a segunda ronda del último Grand Slam del año, donde irá con el japonés Yuichi Sugita.

El 'Yacaré', un histórico en el equipo argentino y figura clave para vencer a Reino Unido en la semifinal del año pasado, resaltó que "hasta dejé un hijo con dos días para jugar una serie".

La baja de Mayer se suma a las de Juan Martín del Potro, que el sábado comunicó su decisión, y de Federico Del Bonis, que no está en Nueva York por una lesión. En tanto, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq dieron a entender que tampoco viajarán, aunque no lo aseguraron públicamente. Guido Pella, por su parte, todavía no habló sobre su posible presencia.

La única raqueta confirmada para ir a Astaná en la semana entre el 15 y 17 de septiembre es la de Diego Schwartzman, que el lunes garantizó su participación.

El capitán Daniel Orsanic tiene tiempo hasta el próximo martes 5 de septiembre para anunciar a los cuatro jugadores que intentarán mantener la categoría en el Grupo Mundial en la serie ante los kazajos.

