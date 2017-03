"Me adapté bien al sistema"

Mauricio Reina

reinam@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Quizás la aparición más gratificante para Diego Landeiro en este largo receso de verano fue la de Federico Illanes. El volante central proveniente de Godoy Cruz de Mendoza fue titular desde el primer día que llegó al club y en el último amistoso de despachó con un gol en la victoria ante Deportivo Rincón, el jueves.

“Siempre busco romper. No soy el que más lo hace porque por ahí Manolo (Berra) va un poco más, pero cuando se puede trato de sorprender y llegar”, aseguró el mediocampista tras haber marcado su primer tanto en el club.

Una de las principales falencias del equipo en la primera parte del torneo estuvo en la zona media, sobre todo en el despliegue a la hora de recuperar, por lo que Illanes vino a cumplir esa función al lado de Manuel Berra. “Trato de aportar sacrificio. Con Manolo nos estamos entendiendo. Estoy aprendiendo de él, me trata muy bien, es un jugador con mucha trayectoria y me estoy adaptando bien al sistema”, agregó el mendocino.

Con respecto al equipo que el jueves venció al León en La Chacra, consideró: “Hay aspectos a corregir obviamente, pero creo que estamos bien. Vi un equipo agresivo y ordenado. Ellos juegan muy bien con la pelota y les pudimos hacer tres goles. Creo que fue una buena medida y una práctica positiva”.

Además, analizó su adaptación al equipo y, si bien dijo no sentirse un jugador importante, sabe que tiene todas las chances de ser titular en el debut. “No sé si soy una pieza importante. Gracias a Dios me está tocando jugar, me siento cómodo con lo que pide Diego (Landeiro) y trato de dar lo mejor en cada partido. Titulares y suplentes todavía no se saben, pero ojalá me toque jugar el fin de semana”, lanzó.

Por último se refirió al parate del fútbol y a cómo juega esto en la cabeza del jugador. “El parate te mata la cabeza. Estamos muy ansiosos. Te cansa el hecho de no saber cuándo arranca porque no es lo mismo la motivación del jugador. Le estamos metiendo la mejor actitud y esperemos que arranque pronto”, concluyó. Si todo se resuelve, el Rojo debutará el próximo fin de semana ante Maipu como local, seguramente con Illanes en cancha.

