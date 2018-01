Cuando la tarde del martes 16 de enero la joven recibió un llamado telefónico, nunca imaginó la noticia. “Lo atrapamos”, le confirmó un comisario del otro lado de la línea y ella respiró.

En una entrevista exclusiva con LM Neuquén, la joven contó lo vivido aquel día. Si bien confesó haber borrado de su cabeza muchas partes, a medida que las narraba, las escenas se le veían a la mente como si hubieran pasado ayer.

“Fue el 7 de diciembre porque era el cumpleaños de la hija de mi ex”, comenzó el relato. Al despertarse, notó que no había luz en la casa de su madre, donde vivía con su hijo de cuatro años, por lo que fue hasta el pilar de la calle para chequear qué ocurría. Cuando volvía a la vivienda, fue sorprendida por la ex pareja de su madre.

“Él le pegaba a mi mamá. Ella estaba cansada y se separó, pero se volvió loco”, contó la joven. Ese día su mamá no estaba.

“Me apuntó con un arma en la cabeza, le dije que mi mamá no estaba, que se había ido a Chile con mi hermano, pero entró a la fuerza”, recordó. Una vez adentro, su casa se volvió una escena de terror. Con un cuchillo tipo carnicero en una mano y un arma de fuego en la otra, la amenazó de muerte si contaba algo de lo que le hacía.

“Me ató a la cama, me sacó toda la ropa y se llevó a mi hijo atrás. Yo estaba embarazada de cuatro meses. Me decía que había una persona afuera que le haría daño a mi hijo si yo gritaba o pedía ayuda”, expresó la joven madre, mientras les decía a sus hijos que fueran a hacer tal o cual actividad con tal de que no escucharan la charla.

Mientras abusaba de ella, la joven le repetía que no diría nada con tal de que se marchara. “Corría dentro de la casa con el cuchillo, cortó la frazada. Me había arrollado como un arrollado de pollo. Me quería cortar, me asfixió con un cable en el cuello, disparaba el arma, pero no salían balas. Me clavó el cuchillo en la panza y se quebró”, narró, y afirmó: “Fue un milagro”.

El hombre hizo lo que quiso con ella, quien le mintió y dijo que tenía sida para que no la violara. Irónicamente le respondió: “No te preocupes, yo también tengo. Una vez que abusó de mí, me metió dentro de la ducha para que no quedaran sus rastros”.

Tras varias horas, se retiró de la casa, no sin antes ponerle dibujitos en la tele al nene y amenazarla si contaba algo. Cuando se alejó, ella se desató, corrió a lo de un vecino, quien le prestó el teléfono y llamó a su entonces pareja. Radicó la denuncia penal. Más tarde, el hombre fue juzgado y condenado.

cronología

Cayó en el Bajo neuquino tras cuatro meses prófugo

En la mayoría de los casos en que un hombre es juzgado en libertad por delitos contra la integridad sexual, de resultar condenados, al finalizar el juicio desaparecen y este caso no fue la excepción. La Policía lo buscaba hace un año, pero no fue hasta septiembre que llegó la orden de captura. Finalmente, el martes 16 de enero fue detenido en el Bajo de Neuquén.

“Al ser atrapado, el hombre dio información falsa y pudimos corroborar no sólo esas evasivas de su parte, sino su identidad real. Nos mintió y tampoco nos aclaró qué era lo que estaba haciendo en Neuquén, si estaba actualmente trabajando o en qué situación se encontraba”, relató el comisario Néstor Castillo a LM Neuquén tras la detención.

Explicó que es un hombre que había arribado a Neuquén en 2012 y al poco tiempo comenzó una relación sentimental con una mujer, la mamá de la víctima.

“Esa relación se complicó y en medio de una pelea el hombre aprovechó que la mujer había realizado un viaje y había dejado a su hijastra sola, entró a la vivienda y abusó sexualmente de ella en presencia del hijo de ella, un menor de 4 años”, detalló Castillo, en relación con la violación que sufrió la joven de 22 años y por la cual el hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva.

El Grupo Recaptura, a cargo del Departamento de Delitos, lo buscó por varias provincias del país, mientras el hombre estaba escondido en la capital neuquina. Pero aquel día, un dato certero llevó a los efectivos hasta las calles Alcorta y Leguizamón, donde lo encontraron caminando y lo detuvieron.

Tras los trámites de rigor, se dispuso su traslado de inmediato a la U11, donde ya se encuentra cumpliendo la condena impuesta por la Justicia neuquina.

Además, Castillo contó que el hombre, oriundo de Viedma, antes de este resonante caso “ya había cumplido condenas en cárceles de Devoto, Viedma y Rawson por delitos con uso de armas”.