"Me desperté y ya lo tenía encima, me quedé helada"

La fiscalía de Delitos Sexuales recibió la denuncia y ya investiga el hecho.

En una entrevista con LM Neuquén, la joven contó que el ataque sexual ocurrió el 10 de septiembre, cuando ella se quedó a dormir en la casa de su abuela.

“Me quedé porque al otro día la iba a acompañar al hospital, por lo general nunca me quedo”, confió Violeta, quien recordó que esa noche tras cenar, jugaron a las cartas entre las dos.

“Le pregunté a mi abuela dónde iba a dormir y me dijo que duerma en la pieza de mi tío, porque en la de ella no había lugar para tirar un colchón”, recordó la joven de 18 años y agregó: “Me acosté y me puse a ver series en el celular por un rato. Después apagué el celu y me dormí. Cuando me desperté, ya lo tenía encima”.

Sin saber qué hacer, ni cómo reaccionar, Violeta se quedó quieta, paralizada, en shock.

“Me quedé helada. Me largué a llorar. Lo único que quería era irme de ahí. Simplemente me largué a llorar”, expresó la joven, quien no puede quitarse la imagen de su tío (hermano de su papá) sobre ella.

Una vez que él se quitó de encima, ella se levantó, fue al baño, se cambió, agarró sus cosas y llamó a un amigo para que la fuera a buscar.

“Me llevó a mi casa. Ahí, le conté a mi mamá, que junto con el marido de ella me llevaron a hacer la denuncia en la comisaría. De ahí me derivaron a la forense en fiscalía, donde me hicieron análisis y me dieron pastillas, para liberar todo lo que tenía adentro”, explicó Violeta sobre el procedimiento médico.

La joven contó que le entregaron unos sobres con 10 pastillas que debía tomar para continuar con el procedimiento para evitar todo tipo de enfermedades, pero se confundió con la dosificación y casi termina intoxicada. En vez de tomar 3 pastillas por día, consumió un día 10 pastillas.

En cuanto al denunciado, la joven explicó que fue detenido, pero al día siguiente la llamaron de fiscalía para avisar que lo habían liberado (ver aparte). “Mi mamá fue para allá, él intentó escaparse por la parte del techo, pero lo agarraron en la otra cuadra”, relató y resaltó: “Solo quiero que se pueda hacer justicia”.

“Después de que lo denuncié me llegaron amenazas de la pareja de mi papá, diciéndome que soy una mentirosa. Yo solo quiero que se pueda hacer justicia”, dijo Violeta, víctima de abuso

Aguardan las pericias forenses para acusarlo

Fuentes judiciales indicaron a LMN que, tras tomar conocimiento del hecho, se dispuso una serie de medidas a fin de poder investigar lo sucedido en esa vivienda de El Chañar. En este sentido, el mismo día del hecho, se entrevistó a la joven y fue examinada por un médico forense, quien tomó distintas muestras biológicas que servirán para obtener el ADN del agresor.

Por otro lado, con orden del juez de turno, se realizó un allanamiento en la casa donde habría ocurrido el abuso.

“Se levantaron evidencias y muestras, que fueron enviadas al gabinete del Poder Judicial para su peritaje”, confió una fuente consultada y aclaró que también se ordenó la realización de las pericias psicológicas a la víctima y al denunciado. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios para avanzar con la causa.

