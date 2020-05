"Me gritan simio y otras cosas, pero yo orgulloso de ser negro"

"En cancha de Vélez sufrí racismo. Tuve un altercado con un hincha que gritaba y gritaba, pero a mí no afecta lo que me digan. Me dicen negro, me dicen simio. Yo estoy orgulloso de ser negro y estoy muy feliz del color de piel que tengo. Las cosas que me dicen adentro de la cancha no me importan", comentó Rincón, de 26 años, en declaraciones a Ataque Futbolero, por la FM 94.7.