Charly Sepúlveda aporta más luz con su gran gesto solidario

El gesto tiene un doble valor, no sólo por la actitud solidaria en sí misma sino porque no es el mejor momento para el alero del Decano, quien como muchas deportistas hoy también padece los efectos del COVID-19 y se quedó sin su trabajo. Es que, ante la expansión del coronavirus, la Confederación Argentina de Básquetbol dio por terminada la temporada del Torneo Federal con los consecuentes perjuicios económicos que esto le acarrea. “No quería quedarme estancado viendo cómo suceden las cosas. Por la situación que me tocó vivir, estando en un lugar de incertidumbre en el que estaba mi profesión y triste, por eso empecé a pensar que lo que me pasa hoy a mí, lo vive mucha gente todo el tiempo, incluso desde que nacen. Así que decidí que había que hacer algo”, contó el popular Charly. Cansado de las malas noticias, puso manos a la obra. Googleó un lugar dónde poder ofrecer ayuda, puso la palabra merenderos y ubicó el más cercano a su residencia.

Salió Estrellita de Luz y se contactó con Valeria Zapata, quien está a cargo del lugar desde hace seis años. “Me acerqué por voluntad propia, les propuse ayuda y así empezamos. Ya hubo gente que se ofreció para arreglar los baños del merendero y he recibido varias donaciones. Se necesita ropa para niños, también para adultos mayores, pañales, alimentos no perecederos. Los interesados pueden comunicarse conmigo ubicándome en Facebook (Carlos Sepúlveda) o comunicándose a mi celular: 299 4242150”, contó. La campaña, que tiene como slogan “Si tu estás yo estoy”, simboliza el espíritu que busca estrechar lazos solidarios.

“Cuando te encontrás con situaciones tan fuertes, es duro. Fue eso justamente lo que me llevó a accionar porque yo era de los que hablaba de afuera. Seguramente esta pandemia nos va a cambiar el enfoque que se tiene de la vida. Yo lo tomé por el lado de estar a disposición de la gente que lo necesita para ayudar a tomar conciencia”, concluyó el gran capitán.

