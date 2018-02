"Me gusta mucho el fútbol, cuando puedo lo juego"

“Una de las cosas que más disfruto es mirar deportes, lo que sea”, dice el nadador. Pero un deporte en particular es una de las pasiones de Agustín cuando está lejos del agua. “Me gusta mucho el fútbol. Cuando era chico jugaba y todavía sigo jugando cuando puedo”, comenta. Y en este punto la historia de Agustín tiene una característica particular, ya que no llegó a las piletas por interés, sino que fue a través de un accidente.

“En un verano tuve una lesión en la rodilla cuando era chico: me clavé un alpataco”, cuenta sobre el episodio. Una vez que mejoró, los doctores le prohibieron que haga deportes de impacto y le recomendaron la natación para rehabilitarse de la lesión. “A partir de ahí empecé a practicar en Alta Barda, que queda cerca de mi casa”, relata sobre sus orígenes en el deporte.

“Cuando voy al río, no me gusta nadar, me meto un ratito y salgo”, cuenta Agustín, que no disfruta mucho del agua, salvo cuando tiene que competir. Entre otras aficiones, el joven afirma que le gusta ir al cine: “Siempre que puedo voy a ver una película los fines de semana, cuando tengo un rato libre”.

No obstante, y más allá de los logros obtenidos con sus 20 años, Agustín no se relaja: “Entreno todos los días, excepto los fines de semana ahora, en verano, pero en el año sólo tengo medio día libre por semana”. Es que durante este año se propuso alcanzar dos objetivos: “Quiero participar del sudamericano y estar en el Mundial de China”. Dos metas claras que parecen no tan lejanas por lo que viene demostrando. Y quizás en el futuro pueda cumplir su sueño: representar al país en los Juegos Olímpicos.

