"Me levanté un día y dije: yo quiero ir a Gimnasia"

"Triperos, empieza un nuevo año para nosotros. Hoy hace un año que viene para acá y no me quiero ir porque acá está la mejor gente del mundo. En ese momento se decía que no se iba a hacer (su llegada) pero me levanté una mañana y dije 'yo quiero ir a Gimnasia'", reveló Maradona. Y agregó: "Lo llamé a Morla (Matías, su abogado) y estábamos siendo el capitán de este barco en diez minutos".

"Se me venían todos los recuerdos y estaba la Tota (su madre, ya fallecida) que me decía 'andá, hijo, andá'. La gente estaba enloquecida y te va queriendo, arrancando de donde estás. Y dije '¿por qué no Gimnasia?' Es una ciudad hermosa y la gente se porta muy bien y eso no se compra con nada", continuó Diego.

Gimnasia fue uno de los equipos que se vio beneficiado por la eliminación de los descensos, pero al Diego no le gustó nada mantener la categoría en los escritorios, es por eso que piensa tener un desquite. El DT dejó palabras alentadoras pensando en lo que viene: "Gimnasia necesita una revancha y la vamos a tener. La vamos a tener".

En tanto, Maradona, en su propia cuenta de Instagram, agradeció a los médicos que trabajaron durante su chequeo preventivo de salud que se hace cada año.

"Recién termino de hacer mi chequeo anual. Quiero agradecer al Sanatorio Ipensa de La Plata por su amabilidad", escribió Maradona en Instagram.