"Me levanto a las 4 de la mañana para estudiar recetas"

Sol Pérez palpitó su debut en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que arrancará el lunes 22 de febrero.







Tras el éxito de la primera temporada, MasterChef Celebrity apuró el estreno de la segunda entrega para el 22 de febrero y, para calentar motores, Sol Pérez contó cómo está viviendo la competencia.

“Me levanto a las cuatro de la mañana para estudiarme las recetas. Si voy a hacer algo lo quiero hacer bien, es un desafío muy grande. Lo mío era todo delivery o sacar la carne del freezer y tirarla al horno. Al principio me costó. Después fue irse enamorando de todo, de la cocina”, señaló la modelo en diálogo con La Once Diez. “Uno está muy nervioso porque no sabe a lo que va a entrar, pero hay juegos, hay un montón de cosas en el medio”, destacó.

En cuanto al jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, expresó: “Los tres tienen muchísima seriedad, cada uno en su rol y en su punto fuerte. Damián Betular con pastelería va a ser el más exigente, Germán Martitegui con las carnes, las presentaciones y Donato de Santis con todo lo que proviene de Italia. Sobre todo Betular y Donato me pueden”. “Martitegui te genera algo que no podés descifrar, genera amores y odios, pero es lo que está bueno del programa. Los tres me caen súper y me parece que hacen muy bien su laburo”, agregó, antes de referirse a la competencia y el vínculo con los otros famosos. “Yo pienso que mucha gente cree algo de mí que está alejado de la realidad. Yo me llevo muy bien con mis compañeros, me encanta trabajar con buena onda”.