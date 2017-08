“Era tanta la emoción que cuando me fui me olvidé de llevarme la camiseta de recuerdo. Mañana (por hoy) se la voy a pedir al utilero. Va para mis viejos a Neuquén, que me las guarde todas y después las vemos”, contó el Mono a modo de anécdota sobre un momento que pasó como un flash, pero que desea repetir.

Juan Manuel Llop lo confirmó primero entre los concentrados de la Lepra y, desde ese momento, el neuquino supo que se podía dar el estreno en la Superliga. “Desde que llegué sueño con jugar, y que se haya dado en la primera fecha me pone feliz. Me siento bien, adaptado, bastante integrado al equipo”, relató desde su departamento en Rosario.

En esa tarea fue clave la buena relación que entabló con compañeros expertos, como José San Román, Víctor Figueroa (a quien sustituyó el lunes por la noche) y Nelson Ibáñez. “Me gusta estar con ellos, me adoptaron por ser uno de los más chicos y los escucho en todo. Debuté con unos botines que me regaló San Román que son una locura, es como jugar descalzo”, soltó entre risas el jugador que alguna vez cruzó el puente carretero corriendo para no perderse un partido de liga.

Tercera vez en el Parque

La del estreno fue apenas la tercera ocasión en que Opazo puso un pie en el Marcelo Bielsa del Parque Independiente. “Habíamos enfrentado a Talleres en un amistoso y después hicimos una práctica de fútbol formal. Igual con gente, lleno, es una cosa increíble lo que se vive. Pude estar tranquilo igual, lo disfruté muchísimo”, rememoró.

El próximo partido de Newell’s en la Superliga será recién el 11 de septiembre (hay receso por eliminatorias) cuando los rosarinos viajen a Buenos Aires para visitar a Huracán en Parque Patricios. Para estar allí, Opazo comenzará a trabajar desde hoy, inmerso ya en el fútbol grande de la Primera División que por el momento se presenta increíble para el ex jugador albinegro.

Cipo y Brown se miden el domingo

Luego de muchas idas y vueltas, Cipolletti tendrá su primer amistoso de pretemporada el domingo, a las 16, en La Visera ante Brown de Puerto Madryn, equipo de la B Nacional que dirige Ricardo Pancaldo.