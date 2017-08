"Me pongo metas como cuando corría rally"

Pero su historia como comerciante se remonta a su infancia, ya que su padre Ricardo era el dueño de Andresito, y él con 14 años vendía ropa de deportes. “Me encanta el negocio porque mi viejo fue comerciante toda la vida”, afirmó.

Una muestra de lo expresado es que a los 20 años le pidió ayuda al padre para abrir en Cipolletti un local de venta de bicicletas. “Eran las Musetta que llevaban el canasto adelante y la usaban muchos las mujeres”, recordó el cuatro veces ganador de la Vuelta de la Manzana.

La pasión tiró más

En aquel momento su pasión era el rally y por eso se metió de lleno en la competencia, en la que fue uno de los mejores del país. Durante su carrera generó amistades vinculadas al mundo comercial que le abrieron las puertas y guiaron cuando Chirola decidió en 2004 iniciarse en la actividad. “Comencé con un local en Cipolletti. Como todos los comienzos, al principio es duro, difícil, pero le metí y ahora estamos bien. Con los años fui cambiando de marcas de motos hasta que en 2009 Yamaha me propuso ser concesionaria oficial. Por supuesto que acepté, y ahí cambiaron las responsabilidades”, señaló Suriani, quien trabaja junto a su mujer Pamela y recibe la ayuda desde Buenos Aires de su hijo Martín y su hija Lucrecia. “Ahora somos número 1 lejos en ventas en Yamaha y eso me pone contento porque más allá de que a uno le puede ir bien económicamente, en cierta forma lo tomo como una competencia porque me encanta que me vaya bien. Me pongo metas como en el automovilismo y las cumplo”, afirmó con el espíritu ganador de siempre.