“Me preocupa que las decisiones en relación al fútbol femenino sean las últimas, que no haya un plan a seguir para poder solventar nuestra disciplina, que no haya intención de desarrollar al fútbol femenino desde su base: las inferiores”, alertó Franzante, la única representante provincial en la primera división del fútbol argentino.

Jugamos Distinto on Twitter Fútbol #femenino: Las jugadoras seguirán cobrando hasta diciembre.

Después de que se dijera que la #AFA no iba a pagar sueldos, hubo un revés en la decisión y se confirmó que cobrarán hasta diciembre de 2020. https://t.co/Fss1YwjdLt — Jugamos Distinto (@JDistinto_ok) May 5, 2020

Actualmente, AFA realiza aportes a los clubes para que haya ocho contratos, es decir, ni la mitad del plantel. “No hay un plan para que el resto del plantel pueda sostenerse a través de la actividad, y no solo ocho. Me preocupa que no exista y que no se exija que haya un acuerdo entre AFA, Agremiados y los clubes y me preocupa que nosotras las jugadoras nos contentemos con un poco de plata. Acá más que plata se necesita un proyecto”, manifestó la defensora central.

“No hay un paso a paso de cómo se va a desarrollar el fútbol femenino, cómo puede sostenerse, como hacer para que crezca. Si se pide el 0,5% de lo que cobra un jugador bien pago en primera, nos cubre todos nuestros gastos”, destacó la ex jugadora de Patagonia.

“En el fútbol argentino, las decisiones que se toman son demasiado arbitrarias, sin planificación, sin consensos”, evaluó la neuquina desde La Plata.

Futbolistas Unidas Argentinas on Twitter Las jugadoras de fútbol nuevamente nos unimos para apelar al compromiso de @afa y FAA, en brindar información certera y oficial en relación a la continuidad del fútbol profesional, mediante las siguientes cartas #FutbolFemeninoAFA #FutbolFemeninoFAA pic.twitter.com/XaZ0DLYvMo — Futbolistas Unidas Argentinas (@futunidasarg) May 6, 2020

LEÉ MÁS

El coronavirus pega fuerte en el fútbol de Brasil e Italia: se sumaron 44 positivos

Lammens aseguró que los deportes volverán antes de fin de año

El tenis y el pádel locales trabajan en la vuelta al ruedo