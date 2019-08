GIMNASIA on Twitter Las Jugadoras firmaron sus primeros contratos, y presentaron la indumentaria que vestirán en el próximo torneo.



⚽️✍



#DaleLobo pic.twitter.com/Rqu4uKo4HL — GIMNASIA (@gimnasiaoficial) August 22, 2019

Surgida en Patagonia, Ailín tiene 25 años y a los 18 llegó a La Plata para estudiar abogacía. Tras un breve paso por Estudiantes, donde no se sintió cómoda, encontró su lugar en Villa San Carlos de Berisso. Después de unos tres años, continuó su carrera en Estados Unidos, donde jugó en Southweet Collage de Misisipi dos temporadas. En su regreso a la ciudad de las diagonales, el año pasado, su ex entrenador presentó un proyecto en el Lobo, y ella decidió ser parte de ese plantel. Fue el paso inicial, el que condujo finalmente a la neuquina a la primera división del fútbol argentino.

El equipo femenino de Gimnasia y Esgrima de La Plata este año fue campeón y ascendió a Primera División de AFA, con la neuquina como gran protagonista.

Cuando el fútbol femenino comenzó a hacerse profesional, Ailín declaró a LM Neuquén: “Nos sorprendió. Estábamos entrenando normal, de forma amateur, y de repente nos enteramos que se había profesionalizado. Tuvimos la suerte de salir campeonas y vamos a tener esa posibilidad. Ojalá que siga ese desarrollo”, sostuvo.

En Gimnasia la historia del fútbol femenino recién comienza y la futbolista neuquina es parte de un inicio alentador. Ailín, en su momento, dejó una gran mensaje a las chicas de la región. “Mi mensaje para las niñas que juegan al fútbol es que no escuchen a los que le dicen que no, lo que sienten que está bien, va a estar bien. Que no se dejen engañar por la cultura y por los no, incluso los de su misma familia. El fútbol y el deporte no es una cuestión de género, cualquier persona puede jugar a lo que le gusta”.

Ahora, le llega una merecida recompensa. ¡Felicitaciones y a romperla!

LEÉ MÁS

250 mujeres jugaron en el torneo solidario de fútbol

La Selección femenina de fútbol fue recibida por cientos de hinchas en Ezeiza

¡Histórico! El fútbol femenino se vuelve profesional en la Argentina