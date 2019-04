"Me violó, está condenado y sigue con su vida normal"

“Él estaba sentando con otra chica tomando cerveza como si nada. Ahí empecé a averiguar y nunca había entrado a la cárcel”, afirmó, tras detallar que en agosto del año pasado le habían informado que él ya estaba cumpliendo pena.

“Un mes después me escrachó en Facebook, victimizándose y diciendo cosas que no son. Después me vuelven a decir que estaba cumpliendo condena y en febrero resultó que no era así”, agregó la víctima sobre el devenir de la causa.

“Él ahora se presentó pidiendo la domiciliaria, porque si no se va a suicidar, diciendo que le genera un estrés postraumático gigante afrontar una prisión normal”, señaló indignada la joven.

“Quiera o no, tengo que lidiar con esto todos los días y seguir adelante. Me da mucha bronca, están ganando tiempo, pero no le pueden dar domiciliaria porque no tiene ningún tipo de enfermedad”, aclaró con lágrimas en los ojos.

“En la calle no me lo he vuelto a cruzar, pero sé por conocidos que sigue trabajando, su vida sigue siendo totalmente normal”, explicó desconsolada.

“Ya hice todo lo que tenía que hacer, incluso logramos una condena alta que no esperábamos”, afirmó la joven, pero sentenció: “Esto me genera mucha angustia porque no puedo cerrarlo más”.

“Tu verdad no es nada hasta que no se comprueba, tenés que pasar por un montón de pericias psicológicas, preguntas, análisis, declaraciones. Es injusto”, concluyó.

6 años Es la pena que le impusieron al agresor.

El 2 de febrero de 2018 fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y hurto, y en agosto de 2018 quedó firme.

Abusó de ella, la golpeó y le robó

Todo ocurrió el 2 de octubre de 2016, alrededor de las 4:30, en la vivienda de la víctima, en la capital neuquina. En ese momento, su ex pareja se presentó en el lugar y en cuanto descubrió que estaba saliendo con otra persona, la violó en dos ocasiones. luego, antes de irse, le robó el celular y 600 pesos.

