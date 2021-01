El rebrote de coronavirus no es ajeno a ninguna provincia y en las últimas horas se viralizó el video de un médico de Entre Ríos, quien renunció a su cargo en la guardia debido a que teme contagiarse del COVID-19, enfermedad por la que fallecieron tres compañeros de él. En este sentido, apuntó contra los jóvenes, quienes en su mayoría no respetan el uso de barbijo o alcohol en gel, y mucho menos, las medidas de distanciamiento; y también contra el gobierno, el cual no toma medidas serias al respecto.