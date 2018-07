El zaguero cambiará sólo sus colores, porque su amor seguirá pegado al Capataz, según manifestó. “No podría gritarle un gol a la gente de Cipolletti, porque me crié en el club y le tengo mucho respeto. No haría nada que le pueda doler porque soy hincha de Cipo también”, aseguró el neuquino.

Un aspecto clave para la llegada del emblema cipoleño tiene que ver con la presencia en el plantel del capitán del Rojo, Manolo Berra, ex compañero en Cipo, quien días antes le dio un guiño a la posibilidad de su llegada.

“Manolo fue importante junto con Lalo Porra para tomar la decisión. Ellos me hablaron y me dijeron cómo era el club, y eso me ayudó para tomar la decisión. Vienen haciendo las cosas bien y eso me incentivó”, contó el defensor central.

De las charlas con los referentes de Independiente, Medina obtuvo sus primeras aproximaciones a la actualidad de la entidad neuquina, y también parece haber absorbido las intenciones de pelear en lo más alto.

“Creo que es un club que con la base que mantiene y los refuerzos que sumó, puede estar peleando más alto, eso es algo que me motiva”, concluyó el defensor, que deseaba seguir en Cipo pero ahora el desafío se renueva y cambiará de aire, muy cerca del club de sus amores.