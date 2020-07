Melipal: ladrones se llevaron hasta la cortadora de fiambre

Además, la mujer señaló que a pesar de tener acceso directo a la casa a través del comercio, los delincuentes claramente tenían su objetivo puesto en el mercado. "Podrían haber entrado, haberse llevado el televisor. Y lo que más se llevaron fueron bebidas alcohólicas", señaló.

En concreto, los ladrones huyeron con bebidas, carne, productos de copetín, cambio en efectivo que creen rondaba los $1500, y lo más valioso, una cortadora de fiambre marca Trinidad. "Estuvimos buscando y una nueva nos saldría entre 40 y 60 mil pesos", confió. Fue por este último elemento principalmente, que hicieron pública su situación para intentar dar con la costosa maquinaria.

La damnificada indicó que los vecinos aseguran no haber visto nada, por lo que a pesar de haber radicado la denuncia, no tienen mucho a favor para recuperar la cortadora. "La Policía nos dijo que iban a hacer lo posible pero hasta ahora no nos enteramos de nada", indicó.