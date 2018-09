Meningitis: para fin de año se regularizará el suministro

Con esta explicación, Rubinstein intentó achicar el pánico que supone dejar vulnerable a un sector tan sensible de la población como los niños. “La dosis de los 11 años es fundamentalmente para disminuir el grado de portación, no para prevenir la meningitis, que en realidad es muy poco frecuente a esa edad. Probablemente antes de fin de año tengamos ya todo el stock de vacuna antimeningocócica para que se dé a todos los grupos”, informó el ex ministro. Y, consultado sobre el presupuesto 2019 y el efecto sobre su secretaría, dijo que “está garantizado en función de las demandas y las necesidades de salud. De hecho, como gran cantidad de los insumos (vacunas, medicamentos, reactivos) son importados y tuvieron un fuerte impacto en su valor por la devaluación, el presupuesto fue estimado con los datos del dólar actualizado. Y cubre la demanda que vamos a necesitar para la cobertura de insumos y para continuar con los programas y políticas que venimos implementando”.

El estreptococo no es un brote

Acerca de las muertes por infección severa por estreptococo, Rubinstein llamó a la calma e insistió en que no se trata de un brote epidémico.